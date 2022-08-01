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Єрмак про обстріли Миколаєва та Харкова: помста Росії тим, хто сильніший духом

Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує воювати проти мирних жителів, а ранкові обстріли Миколаєва та Харкова є помстою українцям, які мають сильніший дух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Миколаїв та Харків. Країна-терорист продовжує воювати з людьми на зупинках та у медзакладах. Інфантильна помста росіян тим, хто сильніший духом і обрав свободу замість рабства в "русском міре"", - зазначив Єрмак.

Голова ОПУ вважає, що надбання Росії - це лише радянська зброя та армія з минулого. Водночас Україна отримує все більше сучасного озброєння, що допоможе звільнити тимчасово окуповані території.

"Ми зламаємо хребет цій терористичній військовій машині та відправимо їх в омріяний "совок" у їх ізольовану Росію", - додав він.

Обстріли Миколаєва та Харкова

Сьогодні зранку російська війська в черговий раз атакували житлові райони Харкова та Миколаєва.

За словами харківського мера, було декілька "приходів" у Салтівському районі. Постраждали двоє місцевих жителів.

У Миколаєві ворожі снаряди влучили в приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок атаки постраждали три людини.

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Андрій ЄрмакМиколаївХарківВійна в Україні