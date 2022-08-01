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Окупанти вночі масовано обстріляли Миколаїв: влучили у лікарню та приватні будинки

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Миколаїв, Понеділок 01 серпня 2022 09:44
Окупанти вночі масовано обстріляли Миколаїв: влучили у лікарню та приватні будинки Фото: окупанти вночі масовано обстріляли Миколаїв (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву. Ворожі ракети влучили в приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв у черговий раз піддався масованим обстрілам. Зараз відомо про ураження приватних будинків і подвір'їв, в результаті чого поранення отримали три людини", - розповів він.

Також в результаті обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Крім того, окупанти розбили травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що будівля травмпункту частково зруйнована. Від ударної хвилі і уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях.

"Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років в Миколаєві. І це був один з найсучасніших травмпунктів України", - написав мер.

Нагадаємо, вранці 1 серпня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. В результаті атаки є двоє постраждалих.

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