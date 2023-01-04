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Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки, - Кулеба

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Кулеба, Среда 04 января 2023 11:33
Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине ожидают развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый в Facebook брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.

"В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - заявил Кулеба.

Напомним, что в декабре Белый дом объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Также стало известно, что для Украины разработан специальный план подготовки военных к работе на системах Patriot.

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