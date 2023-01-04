Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны гораздо более дорогими ракетами, - NYT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что ранее украинские войска для уничтожения иранских дронов использовали зенитные установки и стрелковое оружие. Однако, поскольку россияне начали атаковать в ночное время, украинцы в значительной степени стали полагаться на ракеты.

Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в минувшие выходные Украина несколько раз применяла ракеты класса "земля-воздух", известные как NASAMS.

"Производство иранских беспилотников может стоить всего 20 000 долларов, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может варьироваться от 140 000 долларов для С-300 советской эпохи до 500 000 долларов для NASAM американского производства", - заявил глава украинской консалтинговой компании " Мольфар" Артем Старосек.

По мнению некоторых экспертов, такой дисбаланс может пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

Тем не менее, по словам аналитика, расходы на сбивание беспилотников ракетами необходимо рассматривать в том контексте, что сбить дрон стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также стоит не забывать, что такой метод спасает человеческие жизни.