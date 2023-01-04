Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны гораздо более дорогими ракетами, - NYT
Украине приходится тратить дорогие западные ракеты для защиты территории от дешевых иранских дронов-камикадзе Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что ранее украинские войска для уничтожения иранских дронов использовали зенитные установки и стрелковое оружие. Однако, поскольку россияне начали атаковать в ночное время, украинцы в значительной степени стали полагаться на ракеты.
Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в минувшие выходные Украина несколько раз применяла ракеты класса "земля-воздух", известные как NASAMS.
"Производство иранских беспилотников может стоить всего 20 000 долларов, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может варьироваться от 140 000 долларов для С-300 советской эпохи до 500 000 долларов для NASAM американского производства", - заявил глава украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек.
По мнению некоторых экспертов, такой дисбаланс может пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.
Тем не менее, по словам аналитика, расходы на сбивание беспилотников ракетами необходимо рассматривать в том контексте, что сбить дрон стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также стоит не забывать, что такой метод спасает человеческие жизни.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов "Шахед".
Также ранее эксперт рассказал, почему Россия атакует дронами именно ночью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.