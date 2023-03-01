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Ермак обсудил с Саливаном оборону Бахмута

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Украина, Среда 01 марта 2023 10:30
Ермак обсудил с Саливаном оборону Бахмута Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП.

Согласно сообщению, "была обсуждена ситуация на фронте, в том числе оборона Бахмута на Донетчине, и недавние атаки вражеских дронов-камикадзе на объекты на территории Украины".

Также собеседники подвели итоги состоявшейся на прошлой неделе в Киеве встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна.

Ермак и Салливан обменялись мнениями по поводу украинской формулы мира и совместного стремления к справедливому миру, которое поддерживают страны мира, отметили в пресс-службе.

Руководитель ОП поблагодарил американскую сторону за поддержку на Генеральной ассамблее ООН "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", за которую проголосовала 141 страна.

"Ермак выразил благодарность всему американскому народу, президенту США и обеим палатам Конгресса за неизменную крепкую поддержку Украины в борьбе с государством-террористом", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим.

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Бахмут Офис президента
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