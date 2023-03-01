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Єрмак обговорив з Саліваном оборону Бахмута

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Україна, Середа 01 березня 2023 10:30
Єрмак обговорив з Саліваном оборону Бахмута Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП.

Згідно з повідомленням, "було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України".

Також співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві.

Єрмак і Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу, зазначили в прес-службі.

Керівник ОП подякував американській стороні за підтримку на Генеральній асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", за яку проголосувала 141 країна.

"Єрмак висловив подяку всьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

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Бахмут Офіс президента
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