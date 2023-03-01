Єрмак обговорив з Саліваном оборону Бахмута

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП .

Згідно з повідомленням, "було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України".

Також співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві.

Єрмак і Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу, зазначили в прес-службі.

Керівник ОП подякував американській стороні за підтримку на Генеральній асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", за яку проголосувала 141 країна.

"Єрмак висловив подяку всьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом", - йдеться в повідомленні.