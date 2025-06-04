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Ермак обсудил с Рубио усиление украинской ПВО и переговоры в Стамбуле

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсудили необходимость усиления украинской ПВО и переговоры с Россией в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

"В Вашингтоне встретился и поговорил с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны", - сообщил глава ОП.

Ермак и Рубио также поделились мыслями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейший ход переговоров, обмен пленными, который будет и важность возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.

"Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции. Договорились координировать дальнейшие действия", - добавил глава Офиса президента.

 

Визит Ермака в США

Напомним, вчера, 3 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак улетел в США. Там у него запланирован ряд встреч с командой президента Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее Ермак будет обсуждать в США возможное усиление американских санкций против России.

Уже известно, что Ермак встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они, в частности, обсудили второй раунд украинско-российских переговоров.

Также глава ОП пригласил спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы "увидеть ситуацию собственными глазами".

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