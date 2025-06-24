Ермак обсудил с Рубио предстоящую встречу Зеленского с Трампом

"Из Гааги провел содержательный разговор с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по нацбезопасности президента США Марко Рубио. Поблагодарил его за продуктивную встречу и разговор в Вашингтоне во время нашего с командой визита и поддержку совместных инициатив", - сообщил глава ОП.

По его словам, стороны обсудили ряд ключевых тем, в частности гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, а также подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Ермак поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины, в частности за продуктивную встречу в Вашингтоне. Он заверил, что Киев поддерживает усилия США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также общий подход к миру - "мир через силу".

Отдельное внимание уделили гуманитарному направлению: обменам пленными, возвращению гражданских и похищенных Россией детей. По словам Ермака, прогресса в вопросе возвращения детей пока нет, и Украина ожидает дополнительной помощи от США.

Он также отметил, что, несмотря на частичные успехи во время переговоров в Стамбуле, "Россия продолжает срывать мирный процесс", а сами обмены пленными не являются достаточным шагом для достижения мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News сообщил, что намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Как рассказал глава государства, команды Украины и США обсуждают будущее время и программу двусторонней встречи.