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Команды работают: Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО

Вторник 24 июня 2025 10:53
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Команды работают: Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На вопрос журналиста относительно того, планирует ли Зеленский встретиться с Трампом в ходе саммита НАТО, он ответил положительно.

"Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться", - отметил президент Украины.

По его словам, команды Украины и США проговаривают будущее время и программу двусторонней встречи.

Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на неназванный источник писало, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся во время саммита "Большой семерки" в Канаде. Одной из главных тем обсуждений станут поставки оружия.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский НАТО Дональд Трамп
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