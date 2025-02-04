Ермак обсудил с советником Трампа будущие контакты президентов Украины и США

Как отметили в Офисе президента, в ходе переговоров Ермак рассказал Уолтцу о ситуации на поле боя и ходе мобилизации в Украине.

Также руководитель ОП подчеркнул, что для Украины критически важно продолжение поддержки со стороны международных партнеров, в первую очередь США. Сильные позиции Украины позволят продвинуться к установлению справедливого и продолжительного мира.

"Отдельно Андрей Ермак и Майкл Уолтц обсудили необходимость организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время", - уточнили в Офисе президента.

Также Ермак и Уолтц договорились поддерживать постоянную связь для информирования о ситуации на фронте и текущих событиях и вызовах, которые стоят перед Украиной.