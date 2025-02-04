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Ермак обсудил с советником Трампа будущие контакты президентов Украины и США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцом. Они, в частности, обсудили будущие контакты между Украиной и США на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как отметили в Офисе президента, в ходе переговоров Ермак рассказал Уолтцу о ситуации на поле боя и ходе мобилизации в Украине. 

Также руководитель ОП подчеркнул, что для Украины критически важно продолжение поддержки со стороны международных партнеров, в первую очередь США. Сильные позиции Украины позволят продвинуться к установлению справедливого и продолжительного мира. 

"Отдельно Андрей Ермак и Майкл Уолтц обсудили необходимость организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время", - уточнили в Офисе президента. 

Также Ермак и Уолтц договорились поддерживать постоянную связь для информирования о ситуации на фронте и текущих событиях и вызовах, которые стоят перед Украиной. 

Контакты между Украиной и США

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что его команда уже начала контактировать с командой президента США Дональда Трампа.

В частности, вчера, 3 февраля, украинские чиновники разговаривали со спецпредставителем Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАндрей ЕрмакОфис президента