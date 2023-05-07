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Ермак обсудил с советником Байдена фронт и потребности ВСУ

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Киев, Воскресенье 07 мая 2023 11:10
Ермак обсудил с советником Байдена фронт и потребности ВСУ Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили ситуацию на фронте и военные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак рассказал Салливану о событиях на фронте, подготовке украинских военных к освобождению территорий от российских оккупантов. Также политики обсудили срочные нужды ВСУ и военную помощь.

Кроме того, среди тем разговора была украинская формула мира, предложенная президентом.

Глава ОП поблагодарил американский народу, президента, его команду и Конгресс США за всестороннюю поддержку Украины.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что вступление Украины в НАТО будет лучшим способом завершения войны.

Также недавно Ермак отметил, что союзники предоставят Украине военные пакеты, необходимые для контрнаступления.

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