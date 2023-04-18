Ермак обсудил с советником Байдена бои в Украине и военную помощь

Ермак рассказал Салливану об актуальной ситуации на поле боя, а также проинформировал о последних действиях российских окупантов и украинских защитников.

Ермак и Салливан обсудили оборонную помощь Украине со стороны США. Стороны договорились и дальше координировать шаги по вопросе военной поддержки.

Глава ОП поблагодарил американский народ, президента, его команду и Конгресс США за всестороннюю поддержку Украины.

Напомним, недавно министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона приоритеты Украины в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн".

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба посетил Ирак, где обсудил войну и экспорт украинского зерна.

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