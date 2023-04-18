Єрмак обговорив з радником Байдена бої в Україні та військову допомогу

Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на полі бою, а також поінформував про останні дії російських окупантів та українських захисників.

Крім того, Єрмак та Салліван обговорили оборонну допомогу Україні з боку США. Сторони домовилися і надалі координувати кроки у питанні військової підтримки.

Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України обговорив з главою Пентагону пріоритети України напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Крім того, очільник МЗС Дмитро Кулеба відвідав Ірак, де обговорив війну та експорт українського зерна.

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