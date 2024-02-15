Ермак обсудил с немецкой делегацией подготовку к Конференции по восстановлению Украины

Немецкую делегацию на встрече возглавляли государственный секретарь министерства иностранных дел Томас Баггер и государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, представитель ФРГ в Координационной платформе доноров для восстановления Украины Йохен Фласбарт.

По словам Ермака, во время беседы он отметил высокий уровень сотрудничества между Украиной и Германией, и выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, президенту Франку Вальтеру Штайнмайеру и "всему немецкому народу за мощную всестороннюю помощь Украине в противодействии полномасштабной российской агрессии".

"Важной темой обсуждения стала подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Берлине в июне", - говорится в сообщении.

Также Ермак поблагодарил Германию за соорганизацию данного мероприятия, и "акцентировал, что по его итогам должны быть достигнуты конкретные результаты".

Конференции по восстановлению Украины

Напомним, Украина уже провела ряд международных Конференций, чтобы привлечь инвестиции для восстановления страны после захватнической войны, которую развязала Россия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз еще в 2022 году пообещал помочь послевоенному восстановлению Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации. Также сообщалось, что Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что следующая Конференция по послевоенному восстановлению Украины в 2024 году пройдет в немецкой столице Берлин.

Также недавно стало известно, что в столице Японии Токио 19 февраля пройдет конференция, посвященная восстановлению экономики Украины, в которой примут участие более 30 украинских компаний. Ранее конференции проходили в Лондоне и Риме.