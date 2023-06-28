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Зеленский о трансформации Украины: каждый освобожденный регион нуждается в своей политике

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Среда 28 июня 2023 15:24
Зеленский о трансформации Украины: каждый освобожденный регион нуждается в своей политике Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках трансформации Украины, после освобождения территорий, каждый регион будет нуждаться в новой политике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции, сообщает РБК-Украина.

Как отметил президент, для каждого освобожденного от оккупации региона нужна своя, детальная и целостная визионерская политика трансформации.

"Новый свободный украинский Крым - какой он? Сможет ли он стать новой Калифорнией в Европе? Местом, которое привлекает таланты. С кластером современных технологических компаний. IT. Креативных индустрий. И - действительно современной сферы гостеприимства. Крымом, который работает круглый год, а не три месяца", - пояснил президент.

Также этот вопрос касается Донбасса, Приазовья, Херсона, Краматорска и других городов Украины. По словам Владимира Зеленского, дать ответ на это необходимо вместе, поскольку каждый регион, город, или община нуждаются в своем видении.

"Очевидно, Одесса не только глобально важный порт. Очевидно, Харьков не только форпост свободы на восточной границе Европы. Очевидно. Но Одесса и Харьков заслуживают быть среди европейских лидеров, и Украина победы требует новой политики ради таких городов, ради всех наших городов, ради Харькова, новой политики ради Одессы", - отметил Владимир Зеленский.

Очевидно, что Харьков будет форпостом свободы и силы на восточной границе Европы, однако благодаря чему город будет среди городов европейских лидеров? В частности Днепр, Львов, Ужгород и Киев за время войны получили не только новые проблемы, но и возможности.

"Как государство может помочь городам эти возможности реализовать? Это очень важно. Я прошу всех быть очень конкретными в дискуссии о трансформации Украины", - отметил президент.

Восстановление Украины

Недавно в Лондоне состоялась конференция по восстановлению Украины. Во время нее президент заявил, что наша страна предлагает создавать основу для мира, основывающуюся, в частности, на единстве, безопасности и демократии. В частности, по его словам, союзники должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам.

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