RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак обсудил с представителем JPMorgan Chase & Co вопросы сотрудничества и поддержки Украины

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель офиса президента Андрей Ермак обсудил с управляющим директором, руководителем отдела глобального взаимодействия крупнейшего по размерам активов банковского холдинга США JPMorgan Chase & Co. Клей Берри - вопросы сотрудничества и поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что он поблагодарил представителей JPMorgan Chase & Co. за помощь, которую они оказывают нашей стране, констатировал, что Украина открыта к сотрудничеству и уже сегодня формируется мощная группа экспертов, которые будут помогать в восстановлении страны.

"Украине нужна уникальная формула по восстановлению, уникальная формула жизни после этой войны, поэтому, безусловно, мы заинтересованы, чтобы лучшие специалисты мира сегодня присоединились к этому", - отметил руководитель ОП.

Как сообщается, Клей Берри акцентировала, что поддержка Украины со стороны JPMorgan Chase основывается на понимании сложившейся ситуации, ведь на протяжении последних десяти лет компания сотрудничает с украинским правительством в разных направлениях.

Она выразила надежду на усиление взаимодействия, ведь видит немало возможностей для Украины в будущем, в частности, во время восстановления.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 29 октября с начала полномасштабного российского вторжения из плена освобождены более тысячи граждан Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак