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Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase & Co питання співпраці та підтримки України

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із керівним директором, керівником відділу глобальної взаємодії найбільшого за розмірами активів банківського холдингу США JPMorgan Chase & Co. Клей Беррі питання співпраці та підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що він подякував представникам JPMorgan Chase & Co. за допомогу, яку вони надають нашій країні, та констатував, що Україна відкрита до співпраці і вже сьогодні формується потужна група експертів, які допомагатимуть у відновленні країни.

"Україні потрібна унікальна формула щодо відбудови, унікальна формула життя після цієї війни, тому, безумовно, ми зацікавлені, щоб найкращі фахівці світу сьогодні приєдналися до цього", - зазначив керівник ОП.

Як повідомляється, Клей Беррі акцентувала, що підтримка України з боку JPMorgan Chase ґрунтується на розумінні ситуації, що склалася, адже впродовж останніх десяти років компанія співпрацює з українським урядом у різних напрямах.

Вона висловила сподівання на посилення взаємодії, адже бачить чимало можливостей для України в майбутньому, зокрема під час відбудови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 29 жовтня з початку повномасштабного російського вторгнення з полону звільнено понад тисячу громадян України.

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Андрій Єрмак