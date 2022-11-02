Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase & Co питання співпраці та підтримки України

Зазначається, що він подякував представникам JPMorgan Chase & Co. за допомогу, яку вони надають нашій країні, та констатував, що Україна відкрита до співпраці і вже сьогодні формується потужна група експертів, які допомагатимуть у відновленні країни.

"Україні потрібна унікальна формула щодо відбудови, унікальна формула життя після цієї війни, тому, безумовно, ми зацікавлені, щоб найкращі фахівці світу сьогодні приєдналися до цього", - зазначив керівник ОП.

Як повідомляється, Клей Беррі акцентувала, що підтримка України з боку JPMorgan Chase ґрунтується на розумінні ситуації, що склалася, адже впродовж останніх десяти років компанія співпрацює з українським урядом у різних напрямах.

Вона висловила сподівання на посилення взаємодії, адже бачить чимало можливостей для України в майбутньому, зокрема під час відбудови.