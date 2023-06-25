Ермак обсудил формулу мира с советниками из стран Европы, Африки и Востока

Встреча с советниками по национальной безопасности и политическими советниками прошла в столице Дании - Копенгагене. На ней присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.

Ермак отметил, что Украина еще раз представила советникам формулу мира, состоящую из 10 пунктов и основанную на принципах Устава ООН. Также был обсужден глобальный саммит мира. По словам главы ОП, потенциальным местом проведения может стать Украина.

"Первой я предложил Украину, как самый желаемый для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность принимать у себя этот саммит, включая такие международные площадки как Генеральная Ассамблея ООН", - отметил он.

Фото: в Дании прошла встреча по украинской формуле мира (t.me/ermaka2022)

Формула мира Украины

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля над всей территорией страны, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины основывается на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны.

Также напомним, что в эти выходные в Дании прошла встреча представителей Запада и глобального Юга, где обсудили украинскую формулу мира.

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