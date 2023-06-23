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СМИ узнали подробности встречи по украинской формуле мира в Дании

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Пятница 23 июня 2023 20:59
СМИ узнали подробности встречи по украинской формуле мира в Дании Фото: СМИ узнали подробности встречи по украинской формуле мира в Дании (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высокопоставленные чиновники США и ЕС соберутся в выходные в Дании с дипломатами из нескольких стран глобального Юга в попытке привлечь ключевые государства, которые сохраняют нейтралитет в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На встрече ожидается участие посланников из Южной Африки, Бразилии и Индии, а также советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, руководителя аппарата главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленного украинского чиновника.

Китай еще не подтвердил, примет ли он участие в конференции, а полный список участников еще не утвержден. Бразилию будет представлять главный дипломатический советник президента Луиса Инасио Лула да Силва.

Встреча не будет иметь официальной повестки дня, однако одной из главных целей ее будет обсуждение украинской формулы мира и попытка президента Владимира Зеленского провести глобальный саммит по этим предложениям, сказал один из собеседников.

Несколько других стран, включая Южную Африку, Бразилию и Китай, в последние недели также выдвинули свои собственные предложения и дипломатические усилия по урегулированию войны.

Украинская формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский представил свою формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над всей территорией страны, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны. Дания и Швеция заявили о желании провести саммит.

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