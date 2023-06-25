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Єрмак обговорив формулу миру з радниками з країн Європи, Африки та Сходу

Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з політичними радниками з понад 10 країн. Вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

Зустріч з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками пройшла у столиці Данії - Копенгагені. На ній були присутні представники з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Україну представляла делегація з Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Єрмак зазначив, що Україна ще раз представила радникам формулу миру, яка складається з 10 пунктів та ґрунтується на принципах Статуту ООН. Також був обговорений глобальний саміт миру. За словами глави ОП, потенційним місцем проведення може стати Україна.

"Першою я запропонував Україну, як найбільш бажаний для нас варіант. До речі, чимало країн вже висловили готовність приймати в себе цей саміт, включно з такими міжнародними майданчиками як Генеральна Асамблея ООН", - зазначив він.

Фото: у Данії пройшла зустріч щодо української формули миру (t.me/ermaka2022)

Формула миру України

Президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю над усією територією країни, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

Також нагадаємо, що цими вихідними у Данії пройшла зустріч представників Заходу та глобального Півдня, де обговорили українську формулу миру.

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