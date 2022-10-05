Ермак обсудил с дипломатами Скандинавских стран ситуацию на фронте
Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с представителями дипломатического корпуса стран Скандинавии ситуацию на фронте и усиление возможностей сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Ермак также предложил дипломатам поддержать финальный документ саммита НАТО, посвященного последним событиям в Украине и незаконным попыткам аннексии наших территорий, который должен состояться в видеоформате в скором времени.
"Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или другом. Наш курс - это членство в НАТО. Наша цель в этой войне - полное восстановление нашей территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. Поэтому мы уверены, что наше членство лишь усилит Альянс" , - подчеркнул Ермак.
В то же время, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и командующий объединенной стратегической группировкой войск "Херсон" Александр Тарнавский рассказали представителям Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании о ситуации на фронте. Также они проинформировали о ходе мобилизации в РФ и попытках аннексии Россией оккупированных территорий Украины.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.
Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.
Ранее стало известно, что военные подтвердили увольнение трех поселков в Херсонской области.
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