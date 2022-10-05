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Єрмак обговорив з дипломатами Скандинавських країн ситуацію на фронті

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Середа 05 жовтня 2022 20:51
Єрмак обговорив з дипломатами Скандинавських країн ситуацію на фронті Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з представниками дипломатичного корпусу країн Скандинавії ситуацію на фронті та посилення спроможностей сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Серед іншого, Єрмак також запропонував дипломатам підтримати фінальний документ саміту НАТО, присвяченого останнім подіям в Україні та незаконним спробам анексії наших територій, який має відбутися у відеоформаті незабаром.

"Більше немає жодних розмов про потенційну нейтральність України чи щось інше. Наш курс - це членство в НАТО. Наша мета у цій війні - повне відновлення нашої територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України. Тому ми впевнені, що наше членство лише посилить Альянс", - наголосив Єрмак.

Водночас заступник керівника Офісу президента Роман Машовець і командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ "Херсон" Олександр Тарнавський розповіли представникам Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії про ситуацію на фронті. Також вони поінформували про перебіг мобілізації у РФ та спроби анексії Росією окупованих територій України.

Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів.

Також, українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.

Раніше стало відомо, що військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області.

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