Ермак о ночных атаках россиян: их тактика террора не сработает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит как агония. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО", - отметил Ермак.

Он добавил, что россияне пытались с помощью ракетных ударов и атак дронов оставить Украину на Новый год без света. Теперь же враг ищет новые методы террора.

"Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то нас уколоть, но их тактика террора не сработает. Наше небо превратится в щит", - подчеркнул глава ОП.