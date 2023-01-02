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Ермак о ночных атаках россиян: их тактика террора не сработает

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Киев, Понедельник 02 января 2023 10:16
Ермак о ночных атаках россиян: их тактика террора не сработает Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночными атаками продолжает террор Украины, пытаясь обесточить нашу страну. Однако тактика врага не сработает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит как агония. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО", - отметил Ермак.

Он добавил, что россияне пытались с помощью ракетных ударов и атак дронов оставить Украину на Новый год без света. Теперь же враг ищет новые методы террора.

"Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то нас уколоть, но их тактика террора не сработает. Наше небо превратится в щит", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, российские войска в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 дронов-камикадзе. Однако силы ПВО сбили все беспилотники и одну авиационную ракету, выпущенную врагом.

В результате атаки России в Киеве и области повреждены энергетические объекты.

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