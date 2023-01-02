Ермак о ночных атаках россиян: их тактика террора не сработает
Россия ночными атаками продолжает террор Украины, пытаясь обесточить нашу страну. Однако тактика врага не сработает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Тактика ночных полетов балалаек выглядит как агония. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО", - отметил Ермак.
Он добавил, что россияне пытались с помощью ракетных ударов и атак дронов оставить Украину на Новый год без света. Теперь же враг ищет новые методы террора.
"Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то нас уколоть, но их тактика террора не сработает. Наше небо превратится в щит", - подчеркнул глава ОП.
Напомним, российские войска в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 дронов-камикадзе. Однако силы ПВО сбили все беспилотники и одну авиационную ракету, выпущенную врагом.
В результате атаки России в Киеве и области повреждены энергетические объекты.
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