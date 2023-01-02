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В Киевской области поврежден энергообъект из-за ночного обстрела

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Киев, Понедельник 02 января 2023 08:34
В Киевской области поврежден энергообъект из-за ночного обстрела Фото: в Киевской области поврежден энергообъект из-за ночного обстрела (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки на Киев ночью на понедельник, 2 января, в Киевской области поврежден энергетический объект. Также повреждены дома местных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"В результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома", - рассказал он.

По его словам, предварительно пострадавших нет.

"Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве слышны взрывы. Пока уже известно о сбитии 22 целей российских оккупантов.

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.

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