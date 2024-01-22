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Ермак назвал главную цель встречи Кулебы и Сийярто в Ужгороде

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится с Петером Сийярто 29 января в Ужгороде (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Главной задачей встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Венгрии Петера Сийярто станет обсуждение договоренностей о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы точно двигаемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречи с министром Сийярто 29 января в Ужгороде", - рассказал он.

Ермак отметил, что уже есть договоренность провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии.

"Мы с Дмитрием Кулебой хотим пройтись по всему спектру вопросов. Их у нас много. Венгрия - наш сосед, Венгрия является членом Европейского Союза и НАТО. Поэтому мы должны разговаривать и наладить конструктивный диалог", - добавил Ермак.

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ВенгрияДмитрий КулебаАндрей Ермак