Єрмак назвав головну мету зустрічі Кулеби і Сійярто в Ужгороді

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрічі з міністром Сійярто 29 січня в Ужгороді", - розповів він.

Єрмак зазначив, що вже є домовленність провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем'єр-міністром Угорщини.

"Ми з Дмитром Кулебою хочемо пройтися всім спектром питань. Їх у нас багато. Угорщина - наш сусід, Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти та налагодити конструктивний діалог", - додав Єрмак.

Зустріч Сійярто та Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться із угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня. Першим про ймовірну зустріч оголосив голова МЗС Угорщини.

Також Сійярто повідомив, що раніше провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої, за словами угорського прем'єра, він сказав, що зустріч Зеленського та Орбана буде мати сенс, "якщо це може дати результат".

Нагадаємо, що Зеленський вже зустрічався з Орбаном на полях інавгурації президента Аргентини. Тоді, за словами українського президента, вдалося поговорити "максимально відверто та зрозуміло про наші європейські справи".