Єрмак про деокупацію територій: "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ

"Операція "демілітаризація" в ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - найкращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.

У свою чергу радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що вибухи в Криму - це демілітаризація в дії.