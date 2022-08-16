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Єрмак про деокупацію територій: "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ

Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Криму пройшла операція" демілітаризація " в ювелірному стилі Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Операція "демілітаризація" в ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - найкращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.

У свою чергу радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що вибухи в Криму - це демілітаризація в дії.

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Збройні сили УкраїниКримАндрій ЄрмакВибух