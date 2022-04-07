Єрмак назвав суму військових втрат РФ за 42 дні війни в Україні

Війна в Україні триває вже 43 дні. За цей час сума прямих військових втрат Росії становить понад 12 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Прямі військові втрати Росії становлять 12,19 млрд доларів за 42 дні повномасштабних військових дій в Україні", - написав він.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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