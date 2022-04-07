Ермак назвал сумму военных потерь РФ за 42 дня войны в Украине

Война в Украине продолжается уже 43 дня. За это время сумма прямых военных потерь россии составляет более 12 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Прямые военные потери россии составляют 12,19 млрд долларов за 42 дня полномасштабных военных действий в Украине", - написал он.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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