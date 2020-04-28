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Єрмак назвав головну перешкоду при підготовці обміну полоненими

Новини » Політика     28.04.2020 - 17:06
Єрмак назвав головну перешкоду при підготовці обміну полоненими
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Складання списків ускладнюється недопуском Червоного Хреста до ОРДЛО

Складання списків на обмін полоненими ускладнюється тим, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей не допускають представників Червоного Хреста. Про це на зустрічі з сім'ями полонених заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає сайт президента.

За його словами, влада працює над поверненням всіх полонених українців. Він також зазначив, що узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, зазначається, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію, - нагадав Єрмак.

На зустрічі з рідними полонених також піднімалося питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих безвісти, куди мають увійти представники їх сімей.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся перший в 2020 році обмін полоненими на Донбасі, в рамках якого Україна звільнила 20 осіб. Як заявив РБК-Україна віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, наступний обмін може пройти через місяць-півтора.

Також повідомлялося, що Україна надасть Міжнародному суду докази порушення прав полонених в ОРДЛО.

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