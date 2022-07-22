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Єрмак: нам потрібно більше зброї, щоб завершити війну до зими

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П'ятниця 22 липня 2022 10:40
Єрмак: нам потрібно більше зброї, щоб завершити війну до зими Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Україна не злякалася агресії Росії й продемонструвала всьому світу, що може перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telgaram.

"Важливо, щоб вся допомога, про яку ми просимо, надходила вчасно. Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою", - переконаний Єрмак.

Керівник ОП також вважає, що перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО.

"Бо якщо ми не вистоїмо, то вже американським солдатам доведеться воювати проти РФ за свободу інших, наприклад, країн Балтії", - наголосив Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що збільшення обсягів видобутку нафти в Саудівській Аравії знизить світові ціни, а також зможе зменшити доходи Росії.

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Андрій Єрмак Вторгнення Росії до України
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