Збільшення видобутку нафти у Саудівській Аравії знизить прибутки Росії, - Єрмак
Збільшення об'ємів видобутку нафти у Саудівській Аравії знизить світові ціни, а також зможе зменшити прибутки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
Він привітав рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти та зазначив, що це позитивно вплине на ринок. Проте Єрмак підкреслив, що ключовим питанням залишається обмеження цін на російську нафту та повне ембарго.
"Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії", - підкреслив глава Офісу президента.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія зобов'язалася пообіцяла збільшити видобуток нафти та забезпечити стабільність світового ринку.
Також раніше ми повідомляли, що міністр фінансів США на саміті G20 провела ряд зустрічей для обмеження цін на нафту з Росії.
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