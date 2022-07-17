Збільшення видобутку нафти у Саудівській Аравії знизить прибутки Росії, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

Він привітав рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти та зазначив, що це позитивно вплине на ринок. Проте Єрмак підкреслив, що ключовим питанням залишається обмеження цін на російську нафту та повне ембарго.

"Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії", - підкреслив глава Офісу президента.