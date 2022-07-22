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Ермак: нам нужно больше оружия, чтобы завершить войну к зиме

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 10:40
Ермак: нам нужно больше оружия, чтобы завершить войну к зиме Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Украина не испугалась агрессии России и продемонстрировала всему миру, что может победить. Для этого нам необходимо больше оружия и антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telgaram.

"Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя. Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой", - убежден Ермак.

Руководитель ОП также считает, что победа Украины обеспечит безопасность других государств, стран НАТО.

"Потому что если мы не выстоим, то уже американским солдатам придется воевать против РФ за свободу других, например, стран Балтии", - подчеркнул Ермак.

Ранее Андрей Ермак заявил, что увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.

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