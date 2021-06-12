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Україна вже рік в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає

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Субота 12 червня 2021 11:42
Україна вже рік в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає Фото: Україна вже рік в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner – ЕОР) 12 червня минулого року. Це стало підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу країни.

Таку заяву оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Серед основних переваг, що надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями:

  • збільшення переліку заходів підготовки персоналу та підрозділів, у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору),
  • допуск до навчань з кібербезпеки,
  • поглиблення обміну інформацією,
  • збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.

"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - переконані в Генштабі.

Водночас наголошують, що вступ України в НАТО сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише нашої країни, але й посиленню Організації Північноатлантичного договору.

"Вже сьогодні Збройні Сили України є справжнім щитом Європи та роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями розкриває перед нашою державою та її Збройними силами нові горизонти і водночас покладає серйозну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі президента заявили, Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, саміт НАТО-2021 пройде 14 червня у Брюсселі. На саміт не запросили ані Україну, ані інших партнерів Альянсу, оскільки цьогорічний формат цього не передбачає.

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