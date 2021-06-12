Україна вже рік в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає
Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner – ЕОР) 12 червня минулого року. Це стало підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу країни.
Таку заяву оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Серед основних переваг, що надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями:
- збільшення переліку заходів підготовки персоналу та підрозділів, у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору),
- допуск до навчань з кібербезпеки,
- поглиблення обміну інформацією,
- збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.
"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - переконані в Генштабі.
Водночас наголошують, що вступ України в НАТО сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише нашої країни, але й посиленню Організації Північноатлантичного договору.
"Вже сьогодні Збройні Сили України є справжнім щитом Європи та роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями розкриває перед нашою державою та її Збройними силами нові горизонти і водночас покладає серйозну відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Офісі президента заявили, Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Нагадаємо, саміт НАТО-2021 пройде 14 червня у Брюсселі. На саміт не запросили ані Україну, ані інших партнерів Альянсу, оскільки цьогорічний формат цього не передбачає.