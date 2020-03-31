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Ермак: консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ продолжаются

Новости » Политика     31.03.2020 - 15:41
Ермак: консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ продолжаются
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украна)

Идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате

Консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ до сих пор продолжаются. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак отметил, что идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате.

"Что касается Консультативного совета (ТКГ, - ред.). Так действительно Консультативный совет обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате. Решение, которое было достигнуто в Минске: идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются ", - заявил Ермак.

Ранее он сообщал, что речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Отметим, РБК-Украина писало, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

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