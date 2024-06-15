Зеленский на саммите в Швейцарии: все, о чем договоримся, будет частью миротворческого процесса

Все, о чем договорятся участники саммита мира в Швейцарии, станет частью миротворческого процесса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Швейцарии.

"Все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на саммите, как делается история. Спасибо вам за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее", - заявил глава страны. Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел первые встречи в рамках саммита мира. В частности, он встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.