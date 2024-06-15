Зеленский на саммите в Швейцарии: все, о чем договоримся, будет частью миротворческого процесса
Все, о чем договорятся участники саммита мира в Швейцарии, станет частью миротворческого процесса Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Швейцарии.
"Все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на саммите, как делается история. Спасибо вам за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее", - заявил глава страны.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел первые встречи в рамках саммита мира. В частности, он встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.
Что известно о саммите мира
Сегодня в Швейцарии стартовал саммит мира Украины. Он проходит на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн. Участие в саммите приняли представители из около 100 стран и организаций.
Участники саммита рассмотрят несколько вопросов по формуле мира Украины. В рамках саммита также пройдут индивидуальные встречи лидеров и представителей стран. Ожидается, что участники примут общую декларацию. Но, по данным швейцарских СМИ, участники саммита пока не пришли к согласию относительно декларации.
Детальнее об украинском саммите мира - в материале РБК-Украина.
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