Ермак подтвердил планы Украины подписать соглашения о гарантиях еще с двумя странами НАТО

"Могу подтвердить слова господина Никифорова (пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова - ред.). Мы действительно близки к подписанию соглашений с Нидерландами и Данией", - сказал Ермак.

По его словам, также продолжаются переговоры с Италией, Канадой и многими другими странами.

"Эти переговоры проходят каждый день. Президент сформировал соответствующую делегацию. К ней также присоединился человек, профессионально занимающийся проблематикой будущего наших ВСУ, господин Мойсюк. Он уже активно участвует в этих переговорах, как представитель президента. Надеемся этих соглашений будет становиться больше", - рассказал руководитель Офиса президента.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.

Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. На прошлой неделе документы были подписаны с Германией и Францией.

Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.