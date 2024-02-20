Єрмак підтвердив плани України підписати угоди про гарантії з ще двома країнами НАТО

"Можу підтвердити слова пана Никифорова (прессекретаря президента України Сергія Никифорова - ред.). Ми дійсно близькі до підписання угод з Нідерландами та Данією", - сказав Єрмак

За його словами, також продовжуються переговори з Італією, Канадою та багатьма іншими країнами.

"Ці переговори відбуваються кожного дня. Президент сформував відповідну делегацію. До неї також долучилася людина, яка професійно займається проблематикою майбутнього наших ЗСУ, пан Мойсюк. Він вже активно бере участь в цих перемовинах, як представник президента. Сподіваємось цих угод ставатиме більше", - розповів керівник Офісу президента.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн.

Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А минулого тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією.

Крім того, представник президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще із двома країнами НАТО.