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Ермак: Чем мощнее будут санкции, тем меньше ракет будет производить Россия

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

От эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли страна-агрессор и дальше производят ракеты и убивать ими украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, если иностранные медиа отмечают увеличение производства ракет в России - это означает, что санкции против страны-агрессора должны быть более жесткими и совершенными.

Глава ОП сообщил, что группа Макфола-Ермака предоставила подробные предложения нашим союзникам, а также доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях. Так, военно-промышленный комплекс России не может производить ракеты без этих компонентов.

В настоящее время Украина ведет работу с правительствами партнеров по введению санкции против РФ. Ермак отметил необходимость перекрытия кислорода россиянам.

"От эффективности санкций зависит, сможет ли враг и дальше убивать смертоносным оружием", - добавил он.

Что этому предшествовало

The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень. Поэтому Украина стала особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

Добавим, что обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа оккупанты обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат около 30 иностранных микросхем.

При этом РФ также производит вертолеты, в частности Ка-52. Но у нее нет таких технологий, чтобы делать их самостоятельно.

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Российская ФедерацияАндрей ЕрмакОфис президента