Єрмак: Чим потужнішими будуть санкції, тим менше ракет вироблятиме Росія

За його словами, якщо іноземні медіа помічають збільшення виробництва ракет у Росії - це означає, що санкції проти країни-агресора мають бути жорсткішими та досконалішими.

Голова ОП повідомив, що група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим союзникам, а також докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях. Так, військово-промисловий комплекс Росії не може виробляти ракети без цих компонентів.

Нараз Україна веде роботу з урядами партнерів щодо впровадження санкції проти РФ. Єрмак наголосив на необхідності перекриття кисню росіянам.

"Від ефективності санкцій залежить, чи зможе ворог і надалі вбивати смертоносною зброєю", - додав він.

Що цьому передувало

The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень. Через це Україна стало особливо вразливою для посилення атак у найближчі місяці.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня окупанти обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять близько 30 іноземних мікросхем.

При цьому РФ також виробляє гелікоптери, зокрема Ка-52. Але вона не має таких технологій, щоб робити їх самостійно.

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