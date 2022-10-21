Ермак: безопасность Украины не может быть предметом геополитического торга

Безопасность Украины никогда не может быть предметом геополитического торга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для Washington Post .

"Гарантии безопасности должны поступать от основной группы государств-союзников со значительным военным потенциалом. Нужны как политические, так и юридические обязательства. Вместе с военной поддержкой более широкая группа международных партнеров должна поддерживать более широкий набор невоенных гарантий, основанных на санкциях. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высокой для России. Это должно стать отправной точкой для нового "большого соглашения" со стороны Запада", - резюмировал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, чтопроведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины . При этом Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президент остается Владимир Путин.

Как известно, ранее в турецких СМИ появилась информация , что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с Россией. Они будут касаться Украины.

Позжепресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом может обсудить возможные переговоры со странами Запада.

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