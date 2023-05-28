RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак об атаке дронов в День Киева: история Украины - давний раздражитель для россиян

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ночная атака дронов в День Киева является очередным признаком того, что история Украины - это раздражитель для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter.

"История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян. Древний Киев. Украинский Киев… Атака БПЛА. Ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", - подчеркнул Ермак.

Отметим, что сегодня, 28 мая, в Киеве празднуют День города. В честь этого в столице запланировали скромные мероприятия.

Самая масштабная атака дронов

Сегодня российские оккупанты запустили по Украине самое большое количество дронов с начала полномасштабной войны - 54 единицы. Силы ПВО сбили 52 вражеских беспилотника.

При этом в районе Киева уничтожили более 40 дронов. В столице упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - ранены.

Все детали атаки российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАндрей ЕрмакОфис президентаатака дроновВойна России против Украины