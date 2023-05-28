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Єрмак про атаку дронів на День Києва: історія України - давній подразник для росіян

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Twitter.

"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ... Атака БПЛА. Відповідальність ворога обов'язково буде. Вони програють, а ми переможемо і покараємо", - наголосив Єрмак.

Зазначимо, що сьогодні, 28 травня, у Києві святкують День міста. На честь цього у столиці запланували скромні заходи.

Наймасштабніша атака дронів

Сьогодні російські окупанти запустили по Україні найбільшу кількість дронів з початку повномасштабної війни - 54 одиниці. Сили ППО збили 52 ворожих безпілотників.

При цьому в районі Києва знищили понад 40 дронів. У столиці впали уламки. Внаслідок інциденту у Голосіївському районі почалася пожежа, а у Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двох - поранено.

Усі деталі атаки російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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КиївАндрій ЄрмакОфіс президентаатака дронівВійна Росії проти України