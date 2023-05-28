Ермак об атаке дронов в День Киева: история Украины - давний раздражитель для россиян

Ночная атака дронов в День Киева является очередным признаком того, что история Украины - это раздражитель для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter .

"История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян. Древний Киев. Украинский Киев… Атака БПЛА. Ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", - подчеркнул Ермак.

Отметим, что сегодня, 28 мая, в Киеве празднуют День города. В честь этого в столице запланировали скромные мероприятия.

Самая масштабная атака дронов

Сегодня российские оккупанты запустили по Украине самое большое количество дронов с начала полномасштабной войны - 54 единицы. Силы ПВО сбили 52 вражеских беспилотника.

При этом в районе Киева уничтожили более 40 дронов. В столице упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - ранены.

Все детали атаки российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.