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Єрмак про 100 днів війни: попереду ще будуть визначальні битви

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П'ятниця 03 червня 2022 22:23
Єрмак про 100 днів війни: попереду ще будуть визначальні битви Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

За 8 років війни на Сході Україна отримала щеплення. Набувала досвід, позбувалась ілюзій та готувалась до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян. І це продовжиться, поки ми не повернемо все, що належить Україні", - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що починається нова фаза війни. Ворог намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному й економічному фронтах.

"Росія сподівається на затяжну війну, і думає перемогти нас шляхом власних ресурсів та кількості людей. Але тут буде так само як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде", - додав керівник ОП.

За його словами, попереду ще будуть визначальні битви. Тому нам потрібна єдність, маємо працювати на перемогу. Вона ближча з кожним днем.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що Україна протягом 100 днів повномасштабного вторгнення Росії після восьми років війни продовжує боротися за мир, перемогу й свою країну.

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Андрій Єрмак Вторгнення Росії до України
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