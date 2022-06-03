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Ермак о 100 днях войны: впереди еще будут решающие битвы

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 22:23
Ермак о 100 днях войны: впереди еще будут решающие битвы Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

За 8 лет войны на востоке Украина получила прививки. Приобретала опыт, избавлялась от иллюзий и готовилась к любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Именно поэтому ВСУ не позволили россиянам захватить нашу столицу и сейчас контрнаступают, постепенно освобождая украинские территории от россиян. И это продолжится, пока мы не вернем все, что принадлежит Украине", - заявил Ермак.

Он также отметил, что начинается новая фаза войны. Враг пытается изменить тактику как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах.

"Россия надеется на затяжную войну, и думает победить нас путем собственных ресурсов и количества людей. Но здесь будет так же как и с планом "взятие Киева за три дня" в феврале - у них ничего не получится", - добавил руководитель ОП.

По его словам, впереди еще будут решающие битвы. Поэтому нам нужно единство, должны работать на победу. Она ближе с каждым днем.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что Украина в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжает бороться за мир, победу и свою страну.

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Андрей Ермак Вторжение России в Украину
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