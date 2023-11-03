В Ереване ответили РФ на ее истерику из-за участия Армении в саммите по формуле мира

Российская сторона неверно описала встречу секретаря Совета Армении Армена Григоряна с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком на саммите по формуле мира в Мальте.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

"Эта платформа - платформа министров безопасности. Я бы не сказал, что она была посвящена вопросу Украины, у нее была более широкая повестка дня", - сказал Оганесян.

Он добавил, что такая квалификация (со стороны России - ред.) не соответствует действительности.

Что этому предшествовало

Вчера сообщалось, что Российская Федерация восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения", - сказала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов: