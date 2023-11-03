В Ереване ответили РФ на ее истерику из-за участия Армении в саммите по формуле мира
Российская сторона неверно описала встречу секретаря Совета Армении Армена Григоряна с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком на саммите по формуле мира в Мальте.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
"Эта платформа - платформа министров безопасности. Я бы не сказал, что она была посвящена вопросу Украины, у нее была более широкая повестка дня", - сказал Оганесян.
Он добавил, что такая квалификация (со стороны России - ред.) не соответствует действительности.
Что этому предшествовало
Вчера сообщалось, что Российская Федерация восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".
"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения", - сказала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Саммит формулы мира
28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:
- ядерная и радиационная безопасность;
- Энергетическая сохранность;
- Бесперебойная поставка продовольствия;
- Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
- Восстановление территориальной целостности Украины.
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