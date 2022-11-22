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В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина

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Ереван, Вторник 22 ноября 2022 22:31
В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина Фото: в Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Участники акции скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом они высказывали свое недовольство тем, что военный блок не оказал никакой поддержки Армении в ходе столкновений с Азербайджаном, которые произошли в сентябре.

При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие. Акции протеста планируют провести и завтра, 23 ноября.

Отметим, что саммит ОДКБ в Ереване также стартует 23 ноября. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений станут совместные меры по оказанию помощи Армении.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об опасениях, что "ОДКБ выйдет из Армении".

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