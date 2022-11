У Єревані пройшов протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна

Учасники акції скандували антиросійські гасла: "ворог ОДКБ" та "ворог Росія". Таким чином вони висловлювали своє невдоволення тим, що військовий блок не надав жодної підтримки Вірменії під час зіткнень з Азербайджаном, які сталися у вересні.

Protests now in Armenia against Putin and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).



Protestors are opposing the visit of Putin , Lukashenko , and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there . pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8