У Єревані пройшов протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Азатутюн ".

Учасники акції скандували антиросійські гасла: "ворог ОДКБ" та "ворог Росія". Таким чином вони висловлювали своє невдоволення тим, що військовий блок не надав жодної підтримки Вірменії під час зіткнень з Азербайджаном, які сталися у вересні.

Protests now in Armenia against Putin and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).



Protestors are opposing the visit of Putin , Lukashenko , and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there . pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 22, 2022

При цьому член опозиційної партії відкрито заявив, що візит лідерів недружніх та "ворожих щодо Вірменії" країн-членів ОДКБ, зокрема й Путіна, має отримати протидію. Акції протесту планують провести і завтра, 23 листопада.

Зазначимо, що саміт ОДКБ у Єревані також стартує 23 листопада. Одним з головних питань під час обговорень стануть спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.