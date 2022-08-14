В Єревані після вибуху в ТЦ "замінували" десятки об'єктів

У столиці Вірменії після вибуху у торговому центрі повідомили про "мінування" десятків об'єктів. Вибухівку шукають у метро, громадських місцях та зоопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Армения" .

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії зазначили, що о 16:46 отримали повідомлення про встановлені вибухові пристрої.

Вибухівку шукають на всіх станціях метрополітену, у всіх найважливіших військових та цивільних об'єктах, всіх торгових центрах, зоопарку, за адресою Баграмяна, 19 (будівля Національних Зборів Вірменії - ред.) та одній із церков.

На місця виїхали сапери та кінологи.

"Виходячи з безпеки населення, проводяться роботи з евакуації", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Єревані

Сьогодні близько 12:30 за київським часом у вірменській столиці пролунав потужний вибух в торговому центрі "Сурмалу". За попередньою інформацією, загорівся склад феєрверків і салютів.

Пізніше стало відомо про першого загиблого, а кількість постраждалих виросла вже 34 осіб внаслідок вибуху у Єревані.

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